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13:25 26.10.2021

Текущая волна эпидемии COVID-19 может продлиться до начала 2022 года – KSE

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Текущая волна эпидемии COVID-19 может продлиться до начала 2022 года – KSE

Текущая волна эпидемии COVID-19 в Украине может продлиться до начала 2022 года, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Длительность текущей волны может быть дольше, чем прошлой. Прошлая волна длилась 72 дня, сейчас она может длиться дольше, т.е. может захватить и начало 2022 года", - сказал руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге.

Он отметил, что средне время нахождения региона в "красной" зоне по опыту весенней волны составило 37 дней, разброс составляет от 22 до 63 дней.

Вместе с тем, Ганиченко отметил, что из "красной" зоны эпидопасности все регионы могут выйти уже в начале января, однако "все будет зависеть от того, как будет проявлять себя штамм "дельта" в Украине".

Эксперт отметил, что смертность в Украине уже вышла на пиковые значения, в настоящее время она составляет в среднем 485 человек в сутки. При этом эксперт добавил, что KSE не будет пересматривать свои прогнозы по смертности и общее количество умерших от COVID-19 к концу 2021 года составит 68-92 тыс.

Ганиченко напомнил, что риск смерти от COVID-19 у полностью вакцинированных снижется в 11 раз.

По данным KSE, количество госпитализаций за минувшую неделю выросло на 22% по сравнению с предыдущим периодом и превышает количество выписок на треть, до этого в течение шести недель количество госпитализаций превышало количество выписок наполовину.

"Нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти, но меньшими темпами", - сказал Ганиченко.

По оценкам KSE, резерв коек с кислородом в Украине составляет около 20-25 тыс.

Теги: #ганиченко #коронавирус #kse
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