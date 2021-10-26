СБУ с начала года открыла более 100 уголовных производств за госизмену, шпионаж и терроризм

С начала года контрразведчиками Службы безопасности Украины разоблачена и прекращена деятельность в Украине 4-х агентурных сетей спецслужб Российской Федерации, 22 вражеских агента задержаны, из них 2 – при попытке совершения диверсионно-террористических актов, сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

Отмечается, что двое российских дипломатов-разведчиков объявлены персонами non grata.

"В целом досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что в течение 9 месяцев 2021 года судами вынесено 84 приговора по делам за государственную измену, шпионаж и участие в террористических группировках.

Сообщается, что в ходе масштабной спецоперации контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ. Злоумышленники действовали на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

"Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств – боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных сил Украины. Во время обысков у злоумышленников обнаружен мощный арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов. Среди изъятого – около 3 кг тротила с электродетонаторами, реактивные противотанковые гранаты и автоматы Калашникова", - подчеркивают в СБУ.

В спецслужбе уточняют, что в Луганской области задержали шпиона Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ. По заданию своих "кураторов", иностранец прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями ООС. Злоумышленника интересовала информация о местах их дислокации, а также о новейших образцах украинского оружия и военной техники.

"В Кировоградской области контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, собиравшего сведения о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а также представителей местных органов власти", - подчеркивают в спецслужбе.

Уточняется, что в Черкасской области разоблачили еще одного агента российской военной разведки, который был задержан при получении секретной информации об одном из артиллерийских складов на территории региона, а в Николаеве контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене работника стратегического предприятия в областном центре.

"Установлено, что он был завербован представителями спецслужб РФ для сбора сведений о новейших разработках украинской военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что также был ликвидирован канал контрабанды, организованный действующими и бывшими чиновниками МИД Украины, которые использовали документы внешнеполитического ведомства для нелегальной переправки подакцизных товаров в страны ЕС.

"За этот период нейтрализованы 6 организованных групп, специализировавшихся на незаконной легализации иностранцев в Украине. Среди клиентов злоумышленников оказались выходцы из стран с повышенной террористической угрозой", - подчеркивают в СБУ.

Там уточняют, что по разоблаченным фактам противоправной деятельности, контрразведка СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.