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12:59 26.10.2021

"Скифское золото" вернется в Украину, это долгожданная победа Украины в суде Амстердама – Зеленский

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"Скифское золото" вернется в Украину, это долгожданная победа Украины в суде Амстердама – Зеленский

Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине - сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", заявил глава государства Владимир Зеленский

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики Украины за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

Апелляционный суд Амстердама принял решение по апелляции на постановление окружного суда Амстердама, вынесенное в декабре 2016 года, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству. Речь идет о коллекции артефактов из четырех крымских музеев.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама. 16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

В октябре минувшего года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей - Д. Дж. Оранье, который в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", т.е. фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".

Теги: #крым #зеленский #скифское_золото
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