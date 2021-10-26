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11:00 26.10.2021

В "красный" уровень эпидопасности по COVID-19 войдут 13 областей – Ляшко

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В "красный" уровень эпидопасности по COVID-19 войдут 13 областей – Ляшко

В "красный" уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

"Сегодня в Ривненской и Николаевской областях введен "красный" уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также "красный" уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Это уже будет 13 областей в "красном" уровне эпидпасности", - сказал он.

Ляшко напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в "красной" зоне составлял 37 дней.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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