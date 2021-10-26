Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн грн, предназначенных для цифровой трансформации - СБУ

Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах, в результате которых местный бюджет потерял 12 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию, в частности, на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

"Как установила СБУ, к организации махинации причастны по меньшей мере три учреждения: Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА); Коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации"; Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам.

"Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во-вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр – на банковские счета фиктивных предприятий", - отмечают в спецслужбе.

Там подчеркивают, что правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли печати и документы более 30 фиктивных предприятий, документы о незаконном выводе средств, серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы, записи "черной" бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 20 млн. грн.

"Планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз. Их цель - подтверждение нанесенного государству ущерба на сумму около 20 млн грн, и принятие по их результатам соответствующего процессуального решения", - резюмируют в СБУ.