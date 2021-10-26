В Киеве разоблачили сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся незаконной продажей оружия и боеприпасов

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Киеве деятельность лиц из числа правоохранительных органов, которые в составе преступной группы занимались нелегальным хранением и сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, нелегальный бизнес организовал действующий сотрудник патрульной службы полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в г. Киев, который привлек к преступной деятельности своих знакомых и наладил связи с лицами, имеющими доступ к оружию, в том числе с работниками правоохранительными органами и военнослужащими.

"Установлено, что незаконно приобретенное и полученное оружие участники преступной группы хранили на территории гаражного кооператива в Краматорске Донецкой области. Все договоренности о сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов указанные лица осуществляли лично и через Интернет", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе досудебного расследования у указанных лиц была осуществлена оперативная закупка боеприпасов, а именно патронов калибра 7.62 общей стоимостью 10 тыс. грн и предоплата за приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на общую сумму более 30 тыс. грн и $1200.

"25.10.2021 два участника группы задержаны "на горячем", а именно работник правоохранительного органа и гражданское лицо. Во время обысков по местам их проживания и в гаражных боксах стражи порядка изъяли значительный объем оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств", - подчеркивают в прокуратуре.

Там отмечают, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.