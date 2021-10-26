Глава МИД Швейцарии посетит Украину 27-29 октября

Вице-президент, руководитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (Ignazio Cassis) посетит Украину, где проведет встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, в рамках визита Кассис посетит 27 октября Одессу и 28 октября отправится в Киев, где проведет двусторонние переговоры с главой МИД Украины.

29 октября Кассис и премьер-министр Украины начнут подготовительный процесс к пятой Конференции по вопросам реформ Украины (URC2022), которая состоится 4-5 июля 2022 года в Лугано.

"Конференция поддержит усилия Украины по реформированию в 2022 году с упором на стабильность и процветание, которые также являются ключевыми приоритетами Стратегии внешней политики Швейцарии на 2021–2023 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два члена Национального совета, Кристин Бадерчер (член Комитета по финансам и внешней политике) и Ларс Гуггисберг (член Финансового комитета и президент его подкомитета FDFA/EAER) будут сопровождать Кассиса в его поездке в Украину.