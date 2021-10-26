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09:14 26.10.2021

Истощение и смерть от голода грозят 23 млн жителям Афганистана - ООН

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Истощение и смерть от голода грозят 23 млн жителям Афганистана - ООН

Истощение и голодная смерть грозят 23 млн жителям Афганистана, следует из данных исследования, проведенного Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).

"Если не принять срочных мер, в ноябре Афганистану грозит масштабный голод, половина населения страны, почти 23 млн человек, будут испытывать острую нехватку продовольствия. Это новый печальный рекорд для этой страны, которая теперь переживает один из худших гуманитарных кризисов в мире", - сообщает сайт ООН.

Отмечается, что в своих выводах авторы учитывают несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис.

"Впереди холодная зима, и некоторые районы Афганистана будут к тому же недоступны для гуманитарных организаций. Каждый второй афганец окажется в положении, которое, согласно классификации ООН, можно определить, как кризис третьей или даже четвертой степени опасности. Чтобы обеспечить поставки продовольствия и сохранить источники средств существования людей, необходимо срочное вмешательство международного сообщества, иначе Афганистан ждет гуманитарная катастрофа", - говорится в сообщении.

По заявлению гендиректора ФАО Цюй Дунъюй, прежде чем наступит зима и обширные участки Афганистана будут отрезаны, нужно в срочном порядке ускорить оказание помощи и расширить ее масштабы.

"В противном случае миллионы людей, включая самих фермеров, женщин, маленьких детей и пожилых людей ждут холод и голод. Речь идет о жизни и смерти. Мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать, как на наших глазах разворачивается трагедия, это недопустимо!" - подчеркивает Дунъюй, чьи слова цитирует сайт.

В то же время глава ВПП Дэвид Бисли отмечает, что в Афганистане уже сложилась одна из худших кризисных ситуаций в мире.

"А может это и наихудший кризис из всех. Нынешней зимой миллионы афганцев ждет выбор между миграцией и голодной смертью. Единственный выход - нарастить объемы помощи и реанимировать афганскую экономику", - добавил он.

По данным ООН, с апреля число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в Афганистане, увеличилось на 37%. В группе особого риска - 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет. Миллиону маленьких афганцев грозит голодная смерть - об этом в начале месяца предупредили ВПП и ЮНИСЕФ.

Если раньше страдали в основном жители сельских районов, то сегодня в плачевном положении оказались и горожане. Более того, массовая безработица скорее всего приведет к обнищанию среднего класса и дальнейшему распространению голода. 7,3 млн сельских жителей, которые живут за счет растениеводства и скотоводства, уже четвертый год страдают от засухи.

Гуманитарный план ООН для Афганистана профинансирован лишь на треть - "это капля в море", предупреждают в ООН, призывая доноров срочно выделить обещанные средства. ВПП планирует оказывать помощь 23 млн человек, на это требуется ежемесячно $220 млн.

ФАО оказывает жизненно необходимую поддержку фермерам и владельцам домашнего скота, которые составляют 70% населения страны. В текущем году помощь получат 3,5 млн человек. На эти и другие чрезвычайные операции ФАО требуется дополнительно $11,4 млн в этом году и по $200 млн ежемесячно - в 2022-м.

Теги: #афганистан #оон #голод
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