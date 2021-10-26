Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 244 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 244 млн 60 тыс. 374, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 954 тыс. 574 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 545 тыс. 583 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 737 тыс. 316.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 189 тыс. 774. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 454 тыс. 712 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 735 тыс. 560 заболевших, из них умерли 605 тыс. 804 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 833 млн 701 тыс. 467 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 637,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 272 человека, в Индии - 326, в Бразилии - 2 тыс. 824.