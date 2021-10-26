Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

За минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения, зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российских наемников. С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Военные находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Противник 4 раза нарушил режим тишины. У Каменки обстрел осуществлялся из минометов калибра 82-мм. Вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 был совершен обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

"На 7.00, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122-мм", – говорится в сообщении.