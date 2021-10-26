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06:49 26.10.2021

Экипаж миссии Crew Dragon-2 вернётся на Землю 4 ноября

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Экипаж миссии Crew Dragon-2 вернётся на Землю 4 ноября

Возвращение экипажа миссии SpaceX Crew Dragon-2 с Международной космической станции на Землю запланировано на 4 ноября, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

"Самая ранняя дата возвращения миссии Crew-2, если миссия Crew-3 стартует в 10:31 (31-го октября - ИФ), 4 ноября. У нас есть выборка из 7 мест для посадки. Мы выберем одно из них в зависимости от погоды. (...) Большинство вариантов посадки рассчитаны на ночь, Crew-1 совершил посадку ночью, поэтому SpaceX и NASA готовы к этому. Причина в особенностях орбитальной механики, к тому же погода ночью бывает лучше", - сообщил Стич в ходе телеконференции NASA, посвященной предстоящему полёту миссии Crew-3 к МКС.

Экипаж миссии Crew Dragon-2 прибыл на МКС 24 апреля этого года и провел на станции 6 месяцев.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Теги: #мкс #сша #астронавты #возвращение
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