Историк: Во Львове перезахоронили не Кузнецова, а немецкого солдата

В могиле на Холме Славы находятся останки не советского шпиона Николая Кузнецова, а немецкого солдата, заявил в эфире "Украинского радио Львов" военный историк, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Козицкий.

Козицкий рассказал, что пришел к такому выводу, основываясь на материалах КГБ, посвященных поиску и эксгумации тела Кузнецова и последующего его перезахоронения во Львове.

"Мне посчастливилось работать с 6 томами дела, в том числе и экспертизы академика Герасимова, который пришел к выводу, что тело, найденное в Боратине Львовской области принадлежит Кузнецову. Из этих документов однозначно вытекает такое количество нестыковок, что я утверждаю – во Львове похоронен не Николай Кузнецов", -- сказал историк.

По его словам, Кузнецова и его товарищей Каминского и Белова захватили в марте 1944 года в тогдашнем Вербском районе возле села Белогородка (теперь Дубенский район Ривненской области – ред.) и после допроса расстреляли.

Об этом случае упомянул первый начальник службы безопасности ОУН Николай Лебедь в публикации, появившейся на Западе в 1946 году, а также вспоминали позже несколько других участников национально-освободительного движения.

В частности, Лебедь упоминает, чтобы был задержан советский диверсант с позывным Пух. По словам Козицкого, этот позывной Кузнецова был известен очень немногим людям в НКВД и в Украине он его не использовал. Поэтому Лебедь не мог получить информацию об этом позывном из других источников, кроме самого Кузнецова.

По словам Козицкого, примерно в то же время, что и Кузнецов, в Боратине были задержаны и убиты несколько немецких солдат. Об этом ранее писал покойный директор Львовской картинной галереи Борис Возницкий. В частности, он писал о том, что жителей Боратина принуждали давать показания, будто бы погибший, в последние секунды жизни говорил по-русски, хотя на самом деле он разговаривал по-немецки и был похоронен в солдатской униформе, а не офицерской. Историк считает, что именно останки одного из этих немецких солдат впоследствии перевезли во Львов и похоронили под видом Кузнецова.

О том, что в могиле не Кузнецов свидетельствует и тот факт, отмечает Андрей Козицкий, что по материалам КГБ, у погибшего в Боратине целы оба клыка и они не выпирают вперед, хотя его родственники рассказали КГБ, что у Кузнецова были клыки, выдающиеся вперед, а сестра заявила, что разведчик вырвал оба клыка, чтобы устранить эту особенность.

По его словам, Кузнецов и два его были похоронены в селе Мильча Ривненской области, а в 1988 году их тела эксгумировали и перевезли в Киев. Историк предполагает, что сначала советская власть хотела с помпой перезахоронить тела Каминского и Белова во Львове, но в то время политическая ситуация стремительно менялась и от этой идеи решили отказаться.

"Его тело эксгумировали и оно куда-то исчезло в киевских кабинетах госбезопасности или судмедэкспертов", - считает историк.

Козицкий считает, что проблему можно было бы решить с помощью экспертизы ДНК из могилы во Львове и Маргариты Брюхановой, племянницы Кузнецова.

Как сообщалось, 22 октября исполком Львовского горсовета принял решение, которым отказался провести эксгумацию останков Николая Кузнецова и передать их племяннице Маргарите Брюхановой. Таким образом власти Львова отказались выполнить решение Кассационного админсуда Верховного Суда Украины по иску Брюхановой.

Она обратилась в суд после того, как исполком откзал ей в личной просьбе о выдаче останков Кузнецова для перезахоронения в РФ.