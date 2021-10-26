Блинкен и Константинопольский патриарх обсудили возможности сотрудничества с православной христианской общиной "по всему миру"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает госдеп.

"Они обсудили приверженность США поддержке религиозной свободы во всем мире и возможности сотрудничества с православной христианской общиной по всему миру по вопросам, представляющим общий интерес, а также с религиозными меньшинствами в Турции и регионе", - говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил, что возобновление работы Халкинской семинарии Константинопольского патриархата остается неизменным приоритетом для администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, они обсудили необходимость срочного решения климатического кризиса.