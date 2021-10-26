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02:40 26.10.2021

В Молдове не обсуждается вопрос выхода страны из СНГ

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В Молдове не обсуждается вопрос выхода страны из СНГ

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство не обсуждает вопрос выхода страны из СНГ.

"Мы участвуем в работе СНГ. Мы используем эту платформу для диалога по разным актуальным вопросам. В рамках СНГ мы обсуждаем различные проблемы со странами Содружества", - сказала Гаврилица в понедельник вечером в ходе передачи на телеканале ProTV.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, она сказала, что "у Молдавии нет таких планов", подчеркнув, что "Молдова заинтересована в рынках СНГ, где можно продавать молдавскую продукцию".

"Есть также проблемы с нашими трудовыми мигрантами, есть другие вопросы, которые мы обсуждаем в рамках СНГ. Нынешние молдавские власти еще в избирательной кампании выступали за сбалансированную внешнюю политику. И мы придерживаемся этой политики. Мы стремимся к сотрудничеству со всеми, мы действуем в интересах наших граждан", - подчеркнула Гаврилица.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду не участвовала в саммите глав государств СНГ, который состоялся в онлайн формате 15 октября. Молдову на саммите представляла Гаврилица.

Теги: #молдова #снг #премьер
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