Рада может через неделю принять "ресурсный" законопроект - Арахамия

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября принять во втором чтении правительственный №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект), прогнозирует глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"(Этот законопроект - ИФ) должен был голосоваться в прошлый четверг (21 октября - ИФ), но из-за того, что в бюджетную процедуру зашли, начали (рассматривать - ИФ) поправки, они (оппозиция - ИФ) затянули эту процедуру, то (рассмотрение законопроекта во втором чтении - ИФ) перенеслось на следующую неделю. Я думаю, что на следующей неделе будет проголосован ("ресурсный" законопроект №5600 - ИФ)", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Согласно календарному плану шестой сессии ВР девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 2 ноября и завершиться 5 ноября.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на "зеленую" электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в сфере возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения "зеленых" тарифов и роста долгов по их оплате.

Министерство энергетики рассматривало инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600.

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Тогда как презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта №5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.