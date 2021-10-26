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00:34 26.10.2021

Глава МВД рассказал о видах поддельных COVID - документов: от мошенничества до правонарушений со стороны медиков

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Глава МВД рассказал о видах поддельных COVID - документов: от мошенничества до правонарушений со стороны медиков

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что 90% случаев распространения поддельных COVID – документов являются обычным мошенничеством, есть и случаи предоставления медиками "почти оригинальных" документов.

"Каким образом злоупотребляют и какие наиболее распространенные ситуации по подделке сертификатов? Первое. В большинстве случаев, когда киберполиция проверяла ситуацию по поддельным сертификатам – обычное банальное мошенничество. В 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая $100 или 200, чтобы предложить поддельный сертификат или ПЦР-тест", - сказал министр в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Вторая категория подделки документов, по словам главы МВД - "условный эффект фотошопа, когда просто рисуется картинка, условный qr-код, который никуда не следует".

"В таком случае полицейский или пограничник устанавливает, что нет привязки к соответствующей базе, и сразу человек едет в райотдел полиции, оформляются материалы уголовного производства", - отметил Монастырский.

Третий вид подделки COVID - документов, как подчеркнул министр, касается злоупотреблений со стороны медиков. "Есть случаи, когда отдельные недопропорядочные медики предлагают поддельные сертификаты. Это самый большой вред... Действительно, человек получает сертификат, иногда даже предлагается внесение данных в приложение "Дия", то есть, он почти оригинальный", - пояснил министр.

Вместе с тем, он заверил, что и такие случаи полиция тоже выявляет путем "контрольных закупок".

"Полиция будет очень жесткой в таких ситуация. Думаю, что и позиция министра здравоохранения будет такой же относительно руководителей таких медучреждений", - подытожил Монастырский.

Теги: #коронавирус #подделка #документы
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