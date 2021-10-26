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00:21 26.10.2021

Рада на следующей пленарной неделе может рассмотреть не меньше чем четыре кадровых вопроса - Арахамия

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Рада на следующей пленарной неделе может рассмотреть не меньше чем четыре кадровых вопроса - Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября, сообщил глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"На следующей неделе, пленарной (2-5 ноября - ИФ), будет не меньше чем четыре кадровых вопроса", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

В то же он в который раз отказался уточнять, должности каких именно министров будут освобождены, и называть имена потенциальных кандидатов.

При этом ожидаемую отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины он назвал "решенным вопросом" и не стал отрицать касательно возможной отставки Андрея Тарана с поста министра обороны.

Вместе с тем Арахамия опроверг информацию об увольнения министров инфраструктуры, социальной политики и главы Нацбанка.

 

Теги: #ротация #рада #кабмин
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