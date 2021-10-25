События

22:43 25.10.2021

Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

1 мин читать
Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет, сообщает в понедельник агентство на своем сайте.

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA. Также отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй.

Ранее в этом месяце КРЛП разрешило использование третьей дозы вакцины Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech спустя как минимум шесть месяцев после введения второй дозы.

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы.

Теги: #ес #вакцина #регулятор #одобрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 25.10.2021
Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

17:00 25.10.2021
Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

14:14 25.10.2021
Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson – Кузин

Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson – Кузин

14:10 25.10.2021
Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн

13:26 25.10.2021
ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

23:10 22.10.2021
Руководители делегаций ЕС, Британии и США в Украине: впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Руководители делегаций ЕС, Британии и США в Украине: впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

18:49 22.10.2021
Брюссель не будет финансировать установку заградительных сооружений на внешних границах ЕС

Брюссель не будет финансировать установку заградительных сооружений на внешних границах ЕС

18:14 22.10.2021
Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

17:45 22.10.2021
Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

15:43 22.10.2021
Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

В Украине на минувшей неделе полиция открыла более 80 дел в связи с подделкой COVID-документов

Университеты в пяти областях Украины перешли на дистанционную форму обучения - Минобразования

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия о высказывании Данилова касательно "жесткой президентской республике": Такие вопросы должны решаться исключительно через референдум, но в обществе нет дискуссии

Наибольшее распространение штамма "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе – секретарь СНБО

Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса - Минобороны

В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом

Силы безопасности в Судане убили двух протестующих, 80 человек ранены

Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

Представительство президента в АРК осуждает задержание в Симферополе активистов "Крымской солидарности" и адвоката Эдема Семедляева

Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА