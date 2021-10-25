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21:27 25.10.2021

Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

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Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

Контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа подписан между молдавской госкомпанией Energocom и польской PGNiG, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

"Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG. Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Молдовы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе тендера, который был объявлен в минувшую пятницу, компания Energocom получила семь предложений.

"Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа", - проинформировали в правительстве.

Согласно сообщению, кабинет министров Молдовы "ведет переговоры с Российской Федерацией и "Газпромом" (MOEX: GAZP) о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа". "В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям", - отметили в правительстве.

Пресс-служба не сообщает цену сделки с польской PGNiG, но подчеркивает, что "тариф, который платят граждане за природный газ, остается неизменным".

Партнером PGNiG Supply & Trading по пробной поставке будет американо-украинская ERU Group. Поставка будет осуществлена на молдово-украинской границе.

"Группа PGNiG глубоко привержена принципу энергетической солидарности, который мы воспринимаем как необходимое условие для надлежащего функционирования газового рынка в Европейском Союзе и соседних странах. Руководствуясь этим принципом, мы решили принять участие в тендере, целью которого была срочная поставка газа в Молдову, которая испытывала проблемы с поставками из России", - приводит в PGNiG в своем релизе слова своего CEO Павла Маевского.

Теги: #газ #закупка #польша #молдова
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