Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса - Минобороны

Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, заседание состоится во вторник, 26 октября, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

"Завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - приводит слова Носова пресс-служба Минобороны.

Заместитель министра обороны Носов будет представлять Украину во время Конференции в штаб-квартире НАТО.

Кроме того, замминистра акцентировал внимание, что Конференция национальных директоров вооружений Альянса будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с Национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.