26 октября: Какой сегодня праздник

26 октября в мире празднуют День приятных неожиданностей, в Австрии – день республики, в Азербайджане - праздник граната, православная церковь чествует день Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Добрый и веселый праздник – День приятных неожиданностей – отмечается 26 октября.

Неизвестно, кто и когда стал инициатором проведения праздника, но очевидно – это весьма позитивно настроенный и открытый миру человек. С каждым годом у Дня появляется все больше сторонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования.

Традиции Дня, естественно, "вытекают" из самого названия праздника – в этот день принято делать разные "приятности" другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым. А радость от неожиданного подарка или внимания – играет немалую роль в жизни каждого их нас.

В православной церкви особо почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и по преданию была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.

Существует легенда об обретении иконы. В 9 веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она сохранялась в течение двух веков. В 11 веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божьей Матери, которая поддерживается огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала.

Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от различных бытовых проблем, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

По народному календарю 26 октября устраивали банный день, именно так впоследствии стали называть праздник. Говорили, что, подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

Приметы:

Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю.

Облака с юга идут — к порывистому ветру.

Именины: Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Трофим.