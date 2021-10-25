В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в понедельник доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом в г. Каховка (Херсонская обл.).

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, госпиталь будет развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

"Развертывание госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что сотрудники ГСЧС на месте организовали работу Штаба и наладили взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Как сообщалось, госпиталь, который будет развернут на территории каховской больницы, состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.