Представительство президента в АРК осуждает задержание в Симферополе активистов "Крымской солидарности" и адвоката Эдема Семедляева

Представительство президента Украины в АР Крым осуждает незаконные задержания оккупационными органами украинских граждан, активистов "Крымской солидарности" и адвоката Эдема Семедляева.

"25 октября в городе Симферополь российские силовики незаконно задержали крымскотатарских активистов под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" подконтрольного РФ и адвокатов, которые предоставляли им защиту. Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Среди задержанных: координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и корреспонденты "Крымской солидарности" - Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов и Длявер Ибрагимов.

Также отмечается, что на адвоката Эдема Семедляева составили протокол по ст.19.3 КоАП РФ.

"Это прямое препятствование профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных. Представительство осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма по ограничению свободы слова, в том числе задержание украинских граждан и препятствование журналистской и профессиональной адвокатской деятельности", - заявили в представительстве президента.