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18:24 25.10.2021

МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

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МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

Международный союз электросвязи (МСЭ) подтвердил регистрацию частотно-орбитального ресурса нового украинского космического спутника "Сич-2-30".

Как отмечается в сообщении на сайте Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), частотно-орбитальный ресурс для спутника "Сич-2-30" включен в Международный справочный реестр частот МСЕ на всех запланированных орбитах - положительное решение МСЭ было опубликовано 19 октября 2021 года в Международном информационном циркуляре частот №2957.

Третий за период независимости Украины и первый за последние 10 лет космический спутник "Сич-2-30" планируется к запуску в декабре.

Все работы по регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника "Сич-2-30" проводились УГЦР по заказу Национального центра управления и испытаний космических средств.

"Завершение процесса регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника "Сич-2-30" является важным шагом для осуществления запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Это позволит Украине как государству-члену МСЭ осуществлять надлежащую международную правовую защиту его частотных присвоений от возможных вредных радиопомех", - цитируется в сообщении директор научно-методического департамента УГЦР Владимир Корсак.

Международный союз электросвязи (англ. International Telecommunication Union, ITU) распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, обеспечивает возможность эффективного присоединения сетей и технологий и стремится улучшить доступ к ИКТ для сообществ всего мира.

Как сообщалось, в мае 2021 года Конструкторское бюро (КБ) "Южное" им.Янгеля заключило контракт с европейской компанией ISILaunch (Нидерланды) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Ранее, в апреле 2021 года, Кабинет министров Украины определил госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" и его страховки.

В документах указывается, что "Сич-2-1" планируется включить в европейскую программу ДЗЗ Copernicus, а интервал пространственной разрозненности 5-10 м широко затребован в народном хозяйстве. Прямой экономический эффект ожидается благодаря продаже коммерческим структурам не менее чем 150 тыс. кв. км и оценивается в $5 млн в год только за счет данных, полученных из Украины.

Теги: #мсэ #космос #спутник #сич_2
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