В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

Столичные пожарные ликвидировали пожар частной бани на р.Днепр в понедельник, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"25 октября около 16:00 на Долобецком острове, который расположен в районе Гидропарка, произошло возгорание частной бани на р.Днепр", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 16:30 пожар локализован, в 16:50 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.