Украинский военный ранен на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников
Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.
В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.
Состояние здоровья бойца - средней тяжести.