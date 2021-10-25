События

17:29 25.10.2021

Украинский военный ранен на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

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Украинский военный ранен на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

Состояние здоровья бойца - средней тяжести.

Теги: #оос
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