Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат Петр Порошенко считает, что власть должна направить средства, выделенные Европейским Союзом в качестве макрофинансовой помощи Украине на поддержку людям из уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.

"Выделение Евросоюзом EUR600 млн макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой властей", - написал Порошенко в фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что Евросоюз как "надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам".

"Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - добавил нардеп.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине EUR600 млн в виде макрофинансовой помощи. Первый транш в таком же размере был выплачен в декабре 2020 года.

По исполнительного вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, новый транш "является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине", а ЕС, предоставляя финансовую и техническую поддержку, "помогает улучшить уровень жизни украинского народа".