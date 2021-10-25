Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве приближается к эпидпорогу, за прошедшую неделю показатели увеличились почти на треть

В Киеве за 42-ю неделю 2021 года зарегистрировано 20 386 граждан, заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе, на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава, в данный момент уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,8%, сейчас показатель заболеваемости составляет 688,2.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 8 193 (рост на 9,9%), взрослых – 12 193 человека (рост на 46,2%)", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 40,2%, а на предыдущей неделе - 47,2%. Из них 50,2% - дети школьного возраста.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 2 021 человека, из них 224 ребенка", - резюмируют в КГГА.