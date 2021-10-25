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16:36 25.10.2021

Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

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Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

В частности, согласно постановлению №1096 от 20 октября, с 8 ноября руководители государственных органов, руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от вакцинации.

Исключением являются лица, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации и те, кто предоставил медицинское заключение о наличии таких противопоказаний.

Согласно документу, срок отстранения устанавливается до получения прививки против СOVID-19.

Теги: #вакцинация #робота #госслужащие
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