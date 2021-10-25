Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

В Киеве на Центральном автовокзале с 25 октября открылся пункт вакцинации от COVID-19.

"Алгоритм действий для тех, кто хочет привиться: прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса, взять с собой паспорт и идентификационный код, привиться, путешествовать без помех", - указано в сообщении компании "Укрпас", распространенном в понедельник.

Пункт работает на втором этаже Центрального автовокзала с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также на автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

Компания "Укрпас" создана для эффективного управления пакетом недвижимости. Занимается автостанционным бизнесом и продажей билетов, то есть услугами для пассажиров и перевозчиков. Арендой помещений и обслуживанием имущественных комплексов занимается "Киевпассервис".