События

15:27 25.10.2021

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

1 мин читать
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

В Киеве на Центральном автовокзале с 25 октября открылся пункт вакцинации от COVID-19.

"Алгоритм действий для тех, кто хочет привиться: прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса, взять с собой паспорт и идентификационный код, привиться, путешествовать без помех", - указано в сообщении компании "Укрпас", распространенном в понедельник.

Пункт работает на втором этаже Центрального автовокзала с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также на автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

Компания "Укрпас" создана для эффективного управления пакетом недвижимости. Занимается автостанционным бизнесом и продажей билетов, то есть услугами для пассажиров и перевозчиков. Арендой помещений и обслуживанием имущественных комплексов занимается "Киевпассервис".

Теги: #вакцинация #автовокзал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 25.10.2021
Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

12:02 25.10.2021
Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

19:58 22.10.2021
В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

19:38 22.10.2021
Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

13:16 22.10.2021
В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

12:28 22.10.2021
Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

11:50 22.10.2021
Украинцы в реанимации признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19 и называют тех, кто их выдал – Ляшко

Украинцы в реанимации признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19 и называют тех, кто их выдал – Ляшко

11:18 22.10.2021
"Укрзализныця" открывает центры вакцинации в Ривне, Хмельницком и Ужгороде

"Укрзализныця" открывает центры вакцинации в Ривне, Хмельницком и Ужгороде

11:11 22.10.2021
Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

09:38 22.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине на минувшей неделе полиция открыла более 80 дел в связи с подделкой COVID-документов

Университеты в пяти областях Украины перешли на дистанционную форму обучения - Минобразования

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине на минувшей неделе полиция открыла более 80 дел в связи с подделкой COVID-документов

Университеты в пяти областях Украины перешли на дистанционную форму обучения - Минобразования

Жители аварийного модульного городка для переселенцев в Харькове отказываются его покидать - вице-мэр

В Украине по запросу США блокировали механизм "отмывания" преступных доходов хакеров

Партия Кличко запускает новую платформу взаимодействия с украинцами "Украинская команда Удар"

"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson – Кузин

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн

В Одессе построят мемориальный комплекс в память о трагедии массового уничтожения евреев

Стефанчук намерен ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА