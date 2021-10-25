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15:22 25.10.2021

В Украине по запросу США блокировали механизм "отмывания" преступных доходов хакеров

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В Украине по запросу США блокировали механизм "отмывания" преступных доходов хакеров

Киберспециалисты Службы безопасности Украины провели масштабную многоуровневую спецоперацию по блокированию деятельности лиц, предоставлявших услуги по легализации денежных средств в особо крупных размерах для представителей международных транснациональных хакерских группировок.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, операция проводилась в Украине в рамках международного сотрудничества во исполнение запроса компетентного органа Соединенных Штатов Америки об оказании правовой помощи.

"В ходе расследования установлено, что группа лиц, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовали разветвленную сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводили сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников. В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители выявили и ликвидировали противоправный механизм создания, использования и сбыта самодельных программно-аппаратных средств, на которые злоумышленники заранее прописывали вредоносное программное обеспечение. С его помощью они получали доступ к цифровым кошелькам жертв с целью дальнейшего скрываемого похищения из них криптовалюты", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется анализ полученной информации для привлечения к уголовной ответственности иностранных заказчиков махинаций.

Теги: #офис_генпрокурора #киберсфера
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