Партия Кличко запускает новую платформу взаимодействия с украинцами "Украинская команда Удар"

Партия городского головы Киева Виталия Кличко "Удар" запускает новую платформу для взаимодействия с украинцами, желающими влиять на политику, сообщил руководитель исполкома партии "Удар Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Платформу "Украинская команда Удар" презентовали во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

"Удар Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном план действий, когда люди будут готовы приобщиться к воплощению изменений, которые поддержали", - написал Палатный

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся приобщиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Палатный также уточнил, что лидер партии Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача - продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", - сказал Кличко.