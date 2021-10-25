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14:22 25.10.2021

"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

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"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 4 ноября 2021 года возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев - Варшава после полуторагодичного перерыва из-за карантинных ограничений, сообщила пресс-служба УЗ в понедельник.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 18:48, прибытие в Варшаву будет в 09:02. Обратно поезд будет отправляться в 17:10, прибытие в Киев - в 11:00.

Как сообщалось, УЗ возобновила международное сообщение с Польшей 10 октября, запустив поезд Киев - Перемышль.

Теги: #киев #укрзализныця #поезд #варшава
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