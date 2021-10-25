В Одессе построят мемориальный комплекс в память о трагедии массового уничтожения евреев

В пятницу, 22 октября, в Одессе заложили первый камень мемориального комплекса в память о трагедии массового уничтожения евреев в октябре 1941 года.

"Нас шокировало, что это место совсем заброшено, заасфальтировано, под этим асфальтом осталось много останков жертв. Центр либеральной современности вместе с посольством Германии и Министерством экономического сотрудничества и развития Германии взялись за то, чтобы там было спроектировано место достойного чествования", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Посол подчеркнула, что Германия всегда будет чувствовать свою ответственность за ужасные трагедии во время Второй мировой войны.

Представитель директора Центра либеральной современности по вопросам Восточной и Центральной Европы Валерия Головина отметила, что румынские и немецкие оккупанты в Одессе в течение только одной ночи сожгли живьем по официальным данным более 22 тыс. человек преимущественно еврейской национальности.

"Конечно, мы не можем вернуть все, что было варварским способом уничтожено во время войны, но в наших силах хотя бы возобновить историческую справедливость относительно людей, которые безвинно погибли в результате действий фашистов", - подчеркнула Головина.

Она рассказала, что мемориал будет сооружен по проекту местного архитекторского бюро под руководством Наталии Головченко.

"Мы пришли к выводу, что этот проект больше всего отображает сущность трагедии. Архитекторы запланировали часть будущего мемориала, где сейчас находится площадка, отдать под парк, где будут дорожки, деревья, освещение. А на основном месте, где сейчас находится стихийная парковка, запланировано построить архитектурные элементы - девять стел, которые символизируют девять бараков, где люди были уничтожены", - сообщила Головина.

По ее словам, планируется, что стелы будут построены из кортеновской стали, что защитит мемориал от вмешательства вандалов, на них будет нанесена информация на разных языках о жертвах и историческая информация о том, что произошло. Головина добавила, что мемориал планируется построить до октября следующего года.

Директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский считает, что данный проект является частью возвращения достоинства жертвам.

"Современная Германия, современная Украина, современная Румыния стоят на позициях возращения достоинства жертвам, чествования памяти, и будет абсолютно диким транспортировать вины тех режимов на сегодняшние страны. Наоборот, сегодняшние страны берут ответственность за память о прошлом. И здесь важно не путать два понятия: вины и ответственности. Мы ни в чем не виноваты, ни современная Украина, ни современная Германия, мы ответственны", - подчеркнул Подольский.

Сооружение мемориала финансируют федеральное правительство Германии, а также город Одесса.

Территория, на которой в ночь с 22 на 23 октября 1941 года было убито около 25 тыс. евреев, является на данный момент заасфальтирована. Там находятся контейнеры для мусора, парковки и детская игровая площадка, однако в понимании евреев это место считается кладбищем. Во время немецкой Восточной капании в Одессе жили около 120 тыс. евреев. После массового уничтожения людей в бывших артиллерийских складах уцелевшее еврейское население было депортировано из города и убито во время совместных карательных акций румынскими военными, немецким Вермахтом, войсками СС и полицейскими подразделениями.