Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн

Украина в понедельник получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн в рамках пятой программы макрофинансовой помощи, кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года, сообщило Министерство финансов.

"Сегодня, 25 октября, Украина получила от Евросоюза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС в номинальном размере EUR600 млн", – указал Минфин на сайте в понедельник. Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшения финансовой нагрузки на бюджет Украины, добавил Минфин.

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты EUR600 млн евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает EUR4,4 млрд", - отмечают в Еврокомиссии.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: "Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR1,2 млрд. Второй транш в размере EUR600 млн, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине". "Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом", - отметил он.

При этом вице-президент Еврокомиссии выразил уверенность, что Евросоюз, предоставляя финансовую и техническую поддержку, "помогает улучшить уровень жизни украинского народа". "Оказывая сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом", - подчеркнул Домбровскис.

В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации "исключительной" (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи до EUR 1,2 млрд грн. Первый транш номинальным размером EUR 600 млн Украина получила в декабре. В целом Украина в 2014-2021 году получила в рамках реализации пяти программ EUR 5,01 млрд кредитной помощи от ЕС.