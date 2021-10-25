В Киеве закончился безморозный период длиною в 219 дней - обсерватория Срезневского

В понедельник, 25 октября, в Киеве впервые за осень 2021 год было зафиксировано понижение температуры до минусовых значений – до - 0,5º, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как отмечают в обсерватории, это свидетельствует о завершении безморозного периода, который длился с 13 марта – всего 219 дней. При этом средняя многолетняя дата первых заморозков в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода – 197 дней.

По данным климатологов обсерватории, самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902 и 1945 годах – 144 дня, самые длинные – по 223 дня в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - подчеркнули в обсерватории.