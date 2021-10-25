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13:09 25.10.2021

Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

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Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

Кризис доверия граждан Украины к государственным иституциям влечет за собой коллапс в системе здравоохранения, в том числе и в вопросе вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, считает лидер политической партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Очень легко сводить причину неготовности большинства украинцев вакцинироваться к низкому уровню сознательности граждан или недоверия конкретно к президенту или его чиновникам. Первая позиция очень удобна для власти - это оправдывает ее бездействие. Вторая позиция очень удобна для политиков в оппозиции. Однако упрощать причины катастрофически низкого уровня вакцинации не стоит. Я вижу главную причину этого феномена в чрезвычайно низком уровне доверия украинцев к собственным государственным институтам", - цитирует Киру Рудык пресс-служба "Голоса".

По мнению парламентария, уровень доверия человека к государству измеряется, в частности, готовностью доверять ему свое здоровье. Так, Рудык обратила внимание на то, что в большинстве европейских стран, которые успешно вакцинировали своих граждан (Дания, Португалия, Испания, превысившие 80% вакцинированных взрослых), уровень доверия граждан к государственным институтам и церкви, которая, активно поддерживала вакцинацию, находятся на самом высоком уровне среди стран Европейского Союза.

При этом Рудык назвала доверие гражданина к государству "очень фундаментальным, сложным, системным процессом", который сформируется не "президентом из народа" или в результате показательного "расстрел коррупционеров", как любят спекулировать популисты", а опытом ежедневного позитивного сотрудничества. При этом, как подчеркнула политик, когда началась пандемия украинское правительство "не хотело общаться с обществом".

"Что государство начало делать в первую очередь, когда началась пандемия? Государство начало врать. Некомпетентные министры здравоохранения - до назначения Виктора Ляшко их было трое - не хотели общаться с обществом. Даже президент вместо того, чтобы успокоить людей и возглавить борьбу с коронавирусом, решил, что активность в борьбе с пандемией может ударить по рейтингу. Коронавирус и кризис, который он принес украинской медицине, украинской экономике, государству и каждому из нас, сделал фундаментальную проблему недоверия к государству особенно яркой", - подчеркнула Рудык.

Теги: #вакцинация #рудык #недоверие
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