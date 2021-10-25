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12:36 25.10.2021

Открыто движение по отремонтированному мосту через р. Клевень на трассе Р-65 в Сумской области – "Укравтодор"

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В Сумской области (с.Заруцкое Шосткинского района) открыли движение по восстановленному в рамках президентской программы "Большое строительство" мосту через реку Клевень на трассе Р-65 КПП "Николаевка"-КПП "Катериновка".

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), переправу построили еще в 1972 году. До ремонта мост находился в ограниченно работоспособном состоянии.

В рамках ремонта мостостроители осуществили демонтаж секций и опор старого моста, установили новые опоры и насадки моста, установили новые балки пролетных строений.

Специалисты также обустроили гидроизоляцию и систему водоотвода. На мосту установили новые перильные и барьерные ограждения. На проезжей части нанесли асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Работы выполнила подрядная компания ООО "Сумымостстрой".

В 2021 году в рамках "Большого строительства" планируется отремонтировать 16 км дороги Р-65 КПП "Николаевка"-Семеновка- Новгород-Северский -Глухов-КПП "Катериновка" в Сумской области. Всего к концу года в регионе в планах восстановить 150 км дорог государственного значения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в рамках программы "Большое строительство" в текущем году планируется строительство и восстановление 245 мостов по всей Украине.

Теги: #укравтодор #сумская_область
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