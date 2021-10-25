События

11:57 25.10.2021

Сухая и прохладная погода сохранится в Украине в ближайшее время

1 мин читать
Сухая и прохладная погода сохранится в Украине в ближайшее время

На всей территории Украины в ближайшие двое суток сохранится сухая и прохладная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 26 октября, в стране без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке и высокогорье Карпат 4-9° мороза. Днем ожидается 8-13° тепла.

В Киеве без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 26 октября была зафиксирована в 1945 году и составила 19,5°, самая низкая ночью – 6,5° ниже нуля в 2014 году.

В среду, 27 октября, в Украине по-прежнему без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем востоке 4-9° мороза. Днем 8-13° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 24.10.2021
В Киеве вечером ожидается сильный ветер

В Киеве вечером ожидается сильный ветер

11:44 24.10.2021
В начале недели в Украине будет холодно и без осадков, ночью морозы

В начале недели в Украине будет холодно и без осадков, ночью морозы

10:44 23.10.2021
Скандинавский воздух принесет в Украину похолодание

Скандинавский воздух принесет в Украину похолодание

16:50 22.10.2021
Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

12:10 22.10.2021
В Украине существенно похолодает 24-26 октября

В Украине существенно похолодает 24-26 октября

16:16 21.10.2021
Погода на выходных 23–24 октября: от заморозков до бабьего лета

Погода на выходных 23–24 октября: от заморозков до бабьего лета

14:18 21.10.2021
НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

14:06 21.10.2021
Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

12:18 21.10.2021
В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

15:02 20.10.2021
Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

В Киеве закончился безморозный период длиною в 219 дней - обсерватория Срезневского

Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

Врачам пришлось вновь оказать медикаментозную помощь Саакашвили - адвокат

Открыто движение по отремонтированному мосту через р. Клевень на трассе Р-65 в Сумской области – "Укравтодор"

Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

Украинка травмировалась во время фестиваля воздушных игр в Турции

ГБР завершило расследование дела о нападении сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области

SkyUp пополнила свой флот пятнадцатым самолетом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА