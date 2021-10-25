Сухая и прохладная погода сохранится в Украине в ближайшее время

На всей территории Украины в ближайшие двое суток сохранится сухая и прохладная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 26 октября, в стране без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке и высокогорье Карпат 4-9° мороза. Днем ожидается 8-13° тепла.

В Киеве без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 26 октября была зафиксирована в 1945 году и составила 19,5°, самая низкая ночью – 6,5° ниже нуля в 2014 году.

В среду, 27 октября, в Украине по-прежнему без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем востоке 4-9° мороза. Днем 8-13° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.