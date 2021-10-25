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11:24 25.10.2021

Украинка травмировалась во время фестиваля воздушных игр в Турции

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Украинка травмировалась во время фестиваля воздушных игр в Турции

В воскресенье, 24 октября, во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море гражданка Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"24 октября во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", - добавил спикер МИД.

Теги: #турция #травма #украинка
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