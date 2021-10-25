ГБР завершило расследование дела о нападении сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела Управления СБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой совершил нападение на пограничников в Сумах.

"Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами. Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировали их служебный автомобиль… нанесли им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и покинули место преступления", - говорится в сообщении ГБР, обнародованном в понедельник на сайте ведомства.

В Бюро сообщают, что сотрудники СБУ были задержаны, им было предъявлено подозрение в завладении огнестрельным оружием и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.3 ст.262, ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины).

"Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании вины, которое направлено в суд с обвинительным актом. Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудник СБУ признан виновным, ему назначена меру наказания в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишение права занимать должности в правоохранительных органах Украины", - говорится в сообщении.

Также ГБР сообщает о завершение расследования в отношении второго сотрудника СБУ, подозреваемого в нападении. "Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд", - информируют в Бюро.

Как сообщалось, 19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, напавших на пограничников в Сумской области: сотрудники спецслужбы спровоцировали конфликт, избили пограничников и забрали оружие.