SkyUp пополнила свой флот пятнадцатым самолетом

Авиакомпания SkyUp (Киев) пополнила свой флот 15-м самолетом - среднемагистральным Boeing 737-800NG на 189 пассажиров.

Как сообщается на сайте авиакомпании, это уже девятый самолет данной модели во флоте SkyUp.

Самолет в фирменной ливрее, оснащен раздвоенными винглетами.

Регистрационный номер воздушного судна - UR-SQQ, год выпуска - 2006.

UR-SQQ будет выполнять рейсы, как на международных, так и на внутренних маршрутах авиакомпании.

В настоящее время флот SkyUp включает: два Boeing 737-700 NG на 149 мест, девять Boeing 737-800 NG на 189 мест, четыре Boeing 737-900 ER на 215 мест.