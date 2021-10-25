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10:41 25.10.2021

SkyUp пополнила свой флот пятнадцатым самолетом

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SkyUp пополнила свой флот пятнадцатым самолетом

Авиакомпания SkyUp (Киев) пополнила свой флот 15-м самолетом - среднемагистральным Boeing 737-800NG на 189 пассажиров.

Как сообщается на сайте авиакомпании, это уже девятый самолет данной модели во флоте SkyUp.

Самолет в фирменной ливрее, оснащен раздвоенными винглетами.

Регистрационный номер воздушного судна - UR-SQQ, год выпуска - 2006.

UR-SQQ будет выполнять рейсы, как на международных, так и на внутренних маршрутах авиакомпании.

В настоящее время флот SkyUp включает: два Boeing 737-700 NG на 149 мест, девять Boeing 737-800 NG на 189 мест, четыре Boeing 737-900 ER на 215 мест.

Теги: #транспорт #самолет #skyup
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