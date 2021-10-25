Украина получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19

Украина при финансовой поддержке правительства США получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19 на базе учреждений первичной медицинской помощи и при использовании мобильными бригадами.

Как сообщается в пресс-релизе фонда ЮНИСЕФ, который осуществил поставку оборудования, средства на приобретение оборудования были предоставлены USAID.

Оборудования получат 3100 пунктов вакцинации, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

Оборудование включает 5643 термоконтейнеров, 8100 термосумок, 197730 хладоэлементов и 27486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 ° C.

В дальнейшем это оборудование можно использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

В настоящее время USAID выделил около $10 млн на поддержку вакцинации в Украине и передал Украине почти $ 2,2 млн вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX.