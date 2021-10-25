События

10:14 25.10.2021

Украина получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19

1 мин читать
Украина получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19

Украина при финансовой поддержке правительства США получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19 на базе учреждений первичной медицинской помощи и при использовании мобильными бригадами.

Как сообщается в пресс-релизе фонда ЮНИСЕФ, который осуществил поставку оборудования, средства на приобретение оборудования были предоставлены USAID.

Оборудования получат 3100 пунктов вакцинации, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

Оборудование включает 5643 термоконтейнеров, 8100 термосумок, 197730 хладоэлементов и 27486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 ° C.

В дальнейшем это оборудование можно использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

В настоящее время USAID выделил около $10 млн на поддержку вакцинации в Украине и передал Украине почти $ 2,2 млн вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Теги: #хранение #оборудование #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:03 21.10.2021
США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

22:38 17.10.2021
Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

23:03 12.10.2021
Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

08:49 08.10.2021
США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

16:47 07.10.2021
Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

20:03 29.09.2021
YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

19:00 28.09.2021
В Украине более 35,6 тыс. доз вакцин, срок годности которых заканчивается 30 сентября

В Украине более 35,6 тыс. доз вакцин, срок годности которых заканчивается 30 сентября

06:41 23.09.2021
Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

19:12 22.09.2021
США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

20:22 16.09.2021
В "ковидных" больницах Харьковской области почти 2 тысячи коек с поточным кислородом - ОГА

В "ковидных" больницах Харьковской области почти 2 тысячи коек с поточным кислородом - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Адвокат Саакашвили предупредил о готовящейся ликвидации экс-президента Грузии

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

В Черновцах суд приговорил одного из главарей группировки "Восток" в составе "ДНР" к 10 годам тюрьмы

В Каховке развернут мобильный госпиталь ГСЧС со 120 койками для больных COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 243,6 млн

В Украине за сутки зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло

Размер штрафов в Украине не будет привязан к прожиточному минимуму – министр соцполитики

За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела украинских позиций на Донбассе

Четыре министра и один гражданский представитель суверенного совета задержаны в Судане - СМИ

25 октября: Какой сегодня праздник

В регионы Украины будет выезжать группа для мониторинга за организацией мер по преодолению COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА