Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - написал Стефанчук в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №5512 о местном референдуме 19 мая, после чего было организовано его публичное обсуждение. В числе авторов законопроекта выступил Стефанчук, тогда занимавший должность перого вице-спикера Верховной Рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Евгения Кравчук.

13 октября Стефанчук спрогнозировал, что законопроект о местном референдуме может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении в парламенте до Нового года.