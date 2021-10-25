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09:58 25.10.2021

В Черновцах суд приговорил одного из главарей группировки "Восток" в составе "ДНР" к 10 годам тюрьмы

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В Черновцах суд приговорил одного из главарей группировки "Восток" в составе "ДНР" к 10 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов заочно осудил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"По данным следствия, уроженец города Макеевка Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток". Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки", - указывается в сообщении.

Также было установлено, что во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Савур-Могиле. Неоднократно был награжден оккупационной администрацией.

Кроме того, следствие установило, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Теги: #боевик #приговор
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