В Каховке развернут мобильный госпиталь ГСЧС со 120 койками для больных COVID-19

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будет развернут на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых.

Как сообщается в Телеграм-канале ведомства, колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС в одну из больниц Каховки Херсонской области, отправилась в понедельник.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19, говорится в сообщении.