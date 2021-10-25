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09:19 25.10.2021

В Каховке развернут мобильный госпиталь ГСЧС со 120 койками для больных COVID-19

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В Каховке развернут мобильный госпиталь ГСЧС со 120 койками для больных COVID-19

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будет развернут на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых.

Как сообщается в Телеграм-канале ведомства, колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС в одну из больниц Каховки Херсонской области, отправилась в понедельник.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19, говорится в сообщении.

Теги: #госпиталь #каховка #covid_19
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