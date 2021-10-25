В Украине за сутки зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 октября в Украине: зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 999, медработников - 173). 101 331 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизированы – 26 091 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 912 человек; летальных случаев - 330; выздоровели – 4 598 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине - заболело – 2 784 039 человек, выздоровели – 2 380 374 человека, летальных случаев – 64 202.

С начала прививочной кампании привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу – 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок.