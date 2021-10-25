За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела украинских позиций на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС утром в понедельник.

В частности, обстрелы зафиксированы в сторону Каменки, враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новоселовки Второй позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.