События

07:09 25.10.2021

За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела украинских позиций на Донбассе

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За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела украинских позиций на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС утром в понедельник.

В частности, обстрелы зафиксированы в сторону Каменки, враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новоселовки Второй позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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