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07:02 25.10.2021

Четыре министра и один гражданский представитель суверенного совета задержаны в Судане - СМИ

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Четыре министра и один гражданский представитель суверенного совета задержаны в Судане - СМИ

Неизвестные суданские вооруженные люди задержали четырех министров и одного гражданского члена правящего суверенного совета, сообщил в понедельник телеканал Alhadath со ссылкой на неназванные источники.

По данным источника телеканала в столице Судана была произведена серия задержаний в отношении ряда министров в правительстве премьер-министра Абдаллы Хамдока.

Также сообщается об аресте гражданского представителя суверенного совета Мохаммеда аль-Джауки.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при президенте Омаре Аль-Башире.

Теги: #задержания #судан #министры
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