События

00:05 25.10.2021

В учебном центре "Десна" застрелился солдат-срочник

1 мин читать
В учебном центре "Десна" застрелился солдат-срочник

В учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился солдат-срочник из автомата АК-74, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Отмечается, что военнослужащий 1997 г.р. был уроженцем г. Павлоград, Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм пострадавший погиб на месте", - указано в сообщении.

По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушения правил обращения с оружием.

Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагического события.

Теги: #самоубийство #солдат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 11.10.2021
Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

18:01 17.09.2021
В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

17:39 15.08.2021
Мэр Кривого Рога Павлов, предварительно, совершил самоубийство в собственном доме – местные СМИ

Мэр Кривого Рога Павлов, предварительно, совершил самоубийство в собственном доме – местные СМИ

19:27 26.07.2021
В Одессе найден повешенным патрульный – полиция

В Одессе найден повешенным патрульный – полиция

10:15 22.01.2021
В Японии на фоне COVID-19 впервые более чем за 10 лет вновь возрос уровень самоубийств

В Японии на фоне COVID-19 впервые более чем за 10 лет вновь возрос уровень самоубийств

23:40 03.12.2020
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

11:05 12.10.2020
Мужчина ранил полицейского у здания парламента в Загребе, затем покончил с собой

Мужчина ранил полицейского у здания парламента в Загребе, затем покончил с собой

20:01 31.01.2020
В 2019 году в Украине 111 детей совершили самоубийства или попытку суицида

В 2019 году в Украине 111 детей совершили самоубийства или попытку суицида

12:00 09.01.2020
На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

11:23 30.09.2019
В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Адвокат Саакашвили предупредил о готовящейся ликвидации экс-президента Грузии

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

В Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло

На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

ПОСЛЕДНЕЕ

Константинопольский патриарх проведет ночь в больнице в Вашингтоне

В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

Патриарх Варфоломей попал в больницу по прибытию в США

Следствие проверяет двух членов съемочной площадки на причастность к смерти украинского оператора в США - СМИ

Проректор Львовской политехники по экономическим вопросам Анатолий Мороз скончался

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

В Киеве вечером ожидается сильный ветер

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В Беларуси за сутки выявили более 2 тыс. случаев COVID-19, скончались 16 человек

В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА