В учебном центре "Десна" застрелился солдат-срочник

В учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился солдат-срочник из автомата АК-74, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Отмечается, что военнослужащий 1997 г.р. был уроженцем г. Павлоград, Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм пострадавший погиб на месте", - указано в сообщении.

По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушения правил обращения с оружием.

Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагического события.